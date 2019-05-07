Эксперта по кадастру и картографии поймали на взятке

Сейчас полицейские задержали 32-летнего мужчину - возбуждено дело. Фото: pixabay.com
Сейчас полицейские задержали 32-летнего мужчину - возбуждено дело. Фото: pixabay.com

Мужчина планировал за миллион поменять границы садовых участков в Ленобласти.

Полицейские и следователи Петербурга задержали сотрудника службы регистрации, которого подозревают в покушении на получение взятки, сообщили Gazeta.SPb в МВД Петербурга 7 мая.

Экономическая полиция задержала двух мужчин, которые приготовили 1 миллион рублей для должностного лица. По версии следствия, чиновник должен был за это поменять границы 28 участков в одном из садоводств, сообщили в МВД Петербурга. В СК РФ возбудили дело о посредничестве во взяточничестве.

Вчера в понедельник следователи изобличили 32-летнего эксперта по регистрации, кадастру и картографии в Петербурге в покушении на получение взятки. В его отношении возбуждено отдельное дело, передают в МВД.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что в Петербурге мошенники подделали свидетельство о смерти.

Андрей Гориченcкий, Gazeta.SPb
взятка задержание коррупция садоводство
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