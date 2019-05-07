Эксперта по кадастру и картографии поймали на взятке

Мужчина планировал за миллион поменять границы садовых участков в Ленобласти.

Полицейские и следователи Петербурга задержали сотрудника службы регистрации, которого подозревают в покушении на получение взятки, сообщили Gazeta.SPb в МВД Петербурга 7 мая.

Экономическая полиция задержала двух мужчин, которые приготовили 1 миллион рублей для должностного лица. По версии следствия, чиновник должен был за это поменять границы 28 участков в одном из садоводств, сообщили в МВД Петербурга. В СК РФ возбудили дело о посредничестве во взяточничестве.

Вчера в понедельник следователи изобличили 32-летнего эксперта по регистрации, кадастру и картографии в Петербурге в покушении на получение взятки. В его отношении возбуждено отдельное дело, передают в МВД.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что в Петербурге мошенники подделали свидетельство о смерти.