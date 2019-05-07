Помощник депутата Амосова оштрафован на 20 тысяч за участие в Первомае

Помощник депутата обвинен по статье «нарушение общественного порядка организации либо проведение собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования».

Сегодня, 7 мая, Невский районный суд вынес обвинительное заключение в отношении Вадима Сафонова, в соответсвии с которым обвиняемый обязан выплатить штраф в 20 тысяч рублей за совершение административного правонарушения, сообщили Gazeta.SPb в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

Обвинение в отношении помощника депутата было выдвинуто по статье 20.2 КоАП Российской Федерации. Сафонов заплатит штраф за нарушение установленного порядка демонстрации во время участия в мероприятии.

Пресс-секретарь депутата Вадим Сафонов был задержан сотрудниками правоохранительных органов во время первомайской демонстрации.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что скончавшийся в СИЗО Пшеничный подозревается в отмывании денег.