Задержан предполагаемый участник нападения на журналиста Кашина

В Санкт-Петербурге арестован Вячеслав Борисов, который на данный момент обвиняется в похищении генерального директора НТЦ «Завод «Ленинец».

Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Северной столицы.

Борисов был объявлен в международный розыск в связи с указанным делом в течение нескольких лет. На данный момент он проходит в качестве подозреваемого по делу о нападении в ноябре 2010 года на журналиста Олега Кашина, который тогда являлся корреспондентом ИД «Коммерсантъ».

Неизвестные избили Кашина при помощи металлического прута. Тогда ему сломали челюсть, пальцы и голень. Он был госпитализирован в тяжелом состоянии.

СК РФ считал, что нападение на журналиста связано с его работой. По факту избиения было возбуждено уголовное дело по статье «покушение на убийство группой лиц».

Сам Кашин считает, что задержание Борисова не поможет продвинуть дело о нападении.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что “оружейным баронам” Петербурга огласили приговор.