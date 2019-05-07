В Петербурге Ростральные колонны оградят забором до лета

Памятник архитектуры на Васильевском острове будут реставрировать, в связи с этим рядом с колоннами на месяц выставят ограждения.

Государственная административно-технической инспекция сообщает, что ведомство одобрило установку ограждения временного типа рядом с северной и южной колоннами.

Архитектурный памятник на стрелке Васильевского острова подготовят к реставрации. В ближайшее время инспекция планирует изучить его техническое состояние.

Ростральные колонны украшают Биржевую площаль Санкт-Петербурга с 1810 года. Называются так они из-за декоративных деталей – ростры. Длительное время колонны служили чем-то вроде маяков для кораблей в северной столице. Их огни светили по ночам и в условиях плохой видимости – дождь, туман и т.д. В более поздние годы колонны были подключены к газовому снабжению. Теперь огни на них зажигают по каким-либо серьезным поводам для города.

Напомним, ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Петербурге в честь победившего «Зенита» зажгли Ростральные колонны.