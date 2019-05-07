В Петербурге Рощинскую улицу отреставрируют за 161 млн

Помимо дороги подрядчику нужно будет починить тротуар. Фото: pixabay

Помимо дороги подрядчику нужно будет починить тротуар. Фото: pixabay

На конкурсе по ремонту Рощинской улицы выбрали подрядчика.

Капитальный ремонт улицы Рощинской в Московском районе Санкт-Петербурга выиграло предприятие ЗАО «Трест». У него был единственный конкурент, но «Трест» снизили ценник контракта до 161,1 миллиона рублей.

Подрядчика для капитального восстановления участка дороги выбрали в дирекции транспортного строительства Петербурга.

ЗАО «Трест» предстоит отремонтировать участок от Ялтинской до Варшавской железнодорожной линии – отрезок Рощинской улицы протяженностью 646 метров.

Также подрядчику предстоит до 25 октября 2021 года обустроить тротуары, полностью переоборудовать кабельные, канализационные, газо- и водопроводные сети и заменить асфальтобетонное покрытие.

Напомним, ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в петербургском метро рассказали о ночлеге поездов.