В петербургском метро рассказали о ночлеге поездов

Поезда остаются без
Поезда остаются без "спального места". Фото: metrospbphoto/ Instagram

Оказывается, иногда составы не уезжают в депо, а остаются ночевать прямо на станциях или в тоннелях.

О местах ночевки поездов ГУП «Петербургский метрополитен» рассказал подписчикам в своем Instagram-аккаунте.

Сообщается, что количество вагонов постоянно растет из-за расширения парка подвижного состава, открытия новых станций или даже целых участков. А электродепо в Санкт-Петербурге всего шесть, причем одно из них не предназначено для ночлега. Оно функционирует исключительно в целях проведения ремонтных работ поездов.

В связи с недостатком «спальных» мест весь подвижной состав невозможно разместить в пяти электродепо, и поездам приходится ночевать в тоннелях поземки или прямо на станция метрополитена.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что во вторник, 7 мая, в Санкт-Петербурге усилят движение трамваев и троллейбусов.

Елизавета Трубачева, Gazeta.SPb
ГУП «Петербургский метрополитен» метро транспорт
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