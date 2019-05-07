В Озерках помогли детенышу тюленя с больным животом

Тюлененок сильно похудела из-за проблем с кишечником. Возможно, это связано с тем, что её подкармливали люди.

В Выборгском районе Петербурга волонтеры выходили маленького тюленя. Он был обнаружен на базе отдыха около двух недель назад. Сейчас у зверька были обнаружены серьезные проблемы с кишечником.

Сообщество «Спасение тюленей» взяли под крыло юную самочку тюленя, о которой сообщили гости базы отдыха в Озерках. По словам работников проекта, у тюленихи был недовес, она весила около 10 кг. Если бы не работа волонтеров – малышка не выжила бы.

Впервые маленького тюленя увидели на берегу Финского залива еще две недели назад постояльцы базы отдыха. Из добрых побуждений люди постоянно подкармливали животное.

Благодаря фотографиям неравнодушных работники «Спасения тюленей» поняли, что маленький тюлень сильно исхудал. В итоге, животное было поймано и перевезено в центр помощи животным. Пока, тюлениха не очень расположена к общению с людьми. Но она нуждается в профессиональном лечении, так как, по видимому, у нее непроходимость кишечника.

Напомним, ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Петербурге тюленей Марта и Гаккову готовятся отпустить на волю.