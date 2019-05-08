Штраф за незаконную рекламу в Петербурге увеличили в несколько раз

Закон вступит в силу через 10 дней после официального размещения. Фото: https://ads.google.com

Закон вступит в силу через 10 дней после официального размещения. Фото: https://ads.google.com

Соответствующий закон подписал временно исполняющий обязанности губернатора Петербурга Александр Беглов.

Административный штраф за самовольное нанесение надписей и рисунков, вывешивание, установку и расклеивание объявлений, афиш, плакатов увеличили в несколько раз. Об этом сообщает администрация Петербурга.

Также вдвое больше придется заплатить за распространение различных информационных материалов в неположенных местах.

Минимальны штраф будет в размере от 1 до тысяч рубле, а должностные лица должны будут заплатить от 25 до 30 тысяч рублей. В свою очередь юридические лица будут оштрафованы на 50-70 тысяч рублей.

Закон вступит в силу через 10 дней после официального размещения. Власти рассчитывают, что закон поможет снизить количество административных нарушений в области благоустройства.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Петербурге у нелегальных торговцев будут изымать товар.