Суд лишил Дэвида Бекхэма на полгода водительских прав

До этого англичанина ловили за превышение. Фото: Википедия

До этого англичанина ловили за превышение. Фото: Википедия

Бывшего полузащитника «Манчестер Юнайтед» наказали за разговоры по телефону во время езды и «впаяли» 6 месяцев лишения прав.

В прошлом капитана английской сборной Дэвида Бекхэма лишили права управления транспортным средством на полгода из-за того, что он использовал смартфон для разговора во время вождения.

Сам Бэкхэм признался Магистратскому суду Бромли в том, что действительно пользовался смартфоном, находясь при этом в своем автомобиле.

Известно, что 21 ноября 2018 года 44-летний полузащитник двигался по улице Great Portland на своей машине, которая стоит около 100 тысяч фунтов

Отметим, что до данного приговора, Бекхэм гонял по автодороге с превышением скорости. На участке трассы, где двигаться можно было с максимально допустимой скоростью — 65 км/ч, профессиональный футболист выжал все 95 километров.

Напомним, ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что петербуржцы смогут посмотреть на автобус футболистов «Реал Мадрид» и, возможно, посидеть в нем.