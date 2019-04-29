Петербуржцы смогут посмотреть на автобус футболистов «Реал Мадрид» и, возможно, посидеть в нем

Помимо этого, зрители смогут познакомиться с линейкой машин на альтернативном топливе. Фото: https://pixabay.com

Помимо этого, зрители смогут познакомиться с линейкой машин на альтернативном топливе. Фото: https://pixabay.com

Также в центре города на два дня выставят уникальные и редкие автобусы-призеры, линейку транспорта на альтернативном топливе и легендарную машину Tesla премиум класса с панорамной крышей.

Такую возможность, сообщают в СПб ГУП «Пассажиравтотранс», петербуржцам предоставят 24 и 25 мая. В эти дни в центре столицы развернется открытая инновационная выставка в рамках Первого Международного фестиваля SPbTransportFest.

Уникальные автомобили и спецтехника будет выставлена на Кленовой улице. Там появятся автобусы, завоевавшие призы крупнейших выставок. Среди них междугородный лайнер Scania Irizar i8, который был признан автобусом 2018 года в Европе. Еще один лидер автобусной «команды» MAN Lion’s Coach отмечен престижными премиями в области международного дизайна.

Помимо этого, зрители смогут познакомиться с линейкой машин на альтернативном топливе, а также современные вакуумные экскаваторы. Выставка, сообщают в «Пассажиравтотранс», приурочена к Дню города, который Петербург празднует 27 мая.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что стали известны детали Фестиваля ледоколов в Петербурге.