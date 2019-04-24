Стали известны детали Фестиваля ледоколов в Петербурге

Открытие пройдет 4 мая в 13:00 на наб. Лейтенанта Шмидта. Фото: pixabay.com

Открытие пройдет 4 мая в 13:00 на наб. Лейтенанта Шмидта. Фото: pixabay.com

Праздник пройдет с 4 по 5 мая уже в шестой раз в Северной столице.

С 4 по 5 мая в Санкт-Петербурге пройдет VI Фестиваль ледоколов. Жителя Северной столицы покажут достижения судостроения России.

Церемония открытия пройдет в 13:00 в следующую субботу на наб. Лейтенанта Шмидта напротив 18-19 линий В.О. Для гостей устроят выставки, мастер-классы, конкурсы, лекции, сообщили Gazeta.SPb организаторы 24 апреля. Праздничная программа запланирована на период с 12:00 до 20:00 на каждый день фестиваля.

В фестивале участвуют ледоколы “Мудьюг”, “Капитан Сорокин”, “Иван Крузенштерн”, “Санкт-Петербург”. На ледоколе-музее “Красин” пройдет особая программа.

Кульминацией праздника станет “Вальс буксиров” — он намечен на 14:30 5 мая в акватории Большой Невы.

Лед с Невы уже сошел — и к 4 мая от него не останется и следа. Зима в Санкт-Петербурге выдалась суровая и ледоколы неоднократно выходили в Финский залив на дежурства.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что на морском салоне в Петербурге покажут новые корабли.