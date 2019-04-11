Морской салон в Петербурге посетят 50 делегаций из-за рубежа

Гости выставки увидят
Гости выставки увидят "Адмирала Касатонова" и корвет "Стойкий". Фото: pixabay.com

На выставке военного флота в “Ленэкспо” покажут 15 новых кораблей.

В Смольном обсудили предстоящий IMDS-2019 — Международный военно-морской салон, который проведут в “Ленэкспо” Санкт-Петербурга с 10 по 14 июля, сообщили в Смольном 11 апреля.

На салоне покажут 15 новых кораблей ВМФ России. В их числе корвет “Стойкий” и фрегат “Адмирал Касатонов”. Подобная выставка в Санкт-Петербурга является одной из самых крупных выставок военного флота в мире, передают в Смольном.

В Петербург приедут около 50 делегаций из-за рубежа, сообщили в Смольном. В рамках салона пройдет четыре научные конференции.

Тем временем в Кронштадте уже начали подготовку к параду ВМФ, который проходит на территории города в третий раз, о чем Gazeta.SPb сообщила ранее. День военно морского флота России празднуют 28 июля.

Андрей Гориченcкий, Gazeta.SPb
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Морской салон в Петербурге посетят 50 делегаций из-за рубежа
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