В Кронштадте начали готовиться к Военно-морскому параду

Праздник пройдет 28 июля в день ВМФ России — Кронштадт примет его в третий раз.

В Кронштадте готовятся к Военно-морскому параду, который пройдет 28 июля в день ВМФ России, сообщили в Смольном 6 апреля. Участники совещания, посвященного празднику, проверили место проведения парада и составили список задач по благоустройству территории к мероприятию.

Инспекторы оценили ход работ по плану Минобороны России — и в частности проверили, как идут работы над Парком Патриот ЗВО, который хотят создать в Кронштадтском районе Санкт-Петербурга. Глава администрации Олег Довганюк заявил, что концепция украшения Кронштадта к знаменательному дню уже почти готова.

В 2018 году по Неве прошло несколько десятков военных судов и кораблей — в празднике задействовали 38 самолетов и вертолетов. Кронштадт появился как город-порт почти одновременно с Санкт-Петербургом — сейчас в нем живет 44 тысячи человек.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что в Санкт-Петербурге прошла репетиция парада ко Дню Победы.