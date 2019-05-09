Из-за бури под Новгородом дерево упало на батут с детьми. Есть пострадавшие

Уже завтра ураган будет в Петербурге. Фото: pixabay

Уже завтра ураган будет в Петербурге. Фото: pixabay

В поселке Крестцы из-за усилившегося ветра дерево рухнуло на детский батут. У одного ребенка, предварительно, травма головы.

Известно, что на батуте в момент падения дерева играли пятеро детей. Ствол задел одного из них – 3-летнего малыша. По предварительным данным ребенок получил черепно-мозговую травму.

По данному факту уже проводится доследственная проверку. Налицо все признаки уголовного преступления — не оборудованный батут, нарушающий требования безопасности. По сообщению работников Новгородской детской областной больницы, ребенок уже прошел обследование.

Серьезных повреждений не обнаружено. Медики и родители пострадавшего пришли к выводу, что его можно отпустить домой, без дальнейшего наблюдения в клинике.

Напомним, ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что грозовой шторм уже движется в сторону Северной столицы. Уже завтра, 10 мая ожидается стихийное ненастье — порывы ветра могут достичь 15 метров в секунду. Берегите себя и своих близких.