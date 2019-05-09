На Пискарёвском кладбище установят памятник литовцам, защищавшим Ленинград

Общественные деятели поставят памятную плиту на Аллее славы. Мемориал на Пискаревском кладбище будет посвящен жителям Литвы, участвовавшим в защите Ленинграда.

В Санкт-Петербурге на Пискаревском кладбище активисты из Литвы поставят памятник тем литовцам, которые обороняли от фашистских войск Ленинград во время Великой Отечественной войны.

Информация об установлении мемориальной плиты была объявлена на Антакальнисском кладбище Вильнюса, там с венками и цветами собрались люди в честь 74-й годовщины Победы.

Известно, что Виктор Орлов — руководитель поискового отряда литовской ассоциации военной истории, подтвердил информацию об установлении монумента.

Орлов встречался с врио губернатора Петербурга Александром Бегловым и в рамках встречи «Победа, добытая единством» обсуждал появление на Аллее Славы плиты в честь уроженцев республики Литвы, внесших неоценимый вклад в Победу над фашистскими войсками и оборону Ленинграда.

Отметим, на территории Литвы захоронены останки 80 тысяч солдат СССР, участвовавших в Великой Отечественной войне.

Напомним, ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в акции «Бессмертный полк» в Петербурге участвовали более миллиона человек.