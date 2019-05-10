Охотники за металлоломом поживились двумя смартфонами

Охотники за металлоломом в процессе кражи меди и алюминия отобрали у работников металобазы два мобильных телефона.

Инцидент случился в поселке Металлострой в четверг, 9 мая, сообщает ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Злоумышленники проникли на территорию металобазы и отобрали у двоих мужчин их смартфоны стоимостью от 8 тысяч рублей каждый. После, погрузив цветной металл в «Газель», воры скрылись с места происшествия.

В пять часов утра сотрудникам полиции удалось обнаружить автомобиль грабителей, которые оставили его на Московской улице, скрывшись с награбленным.

Правоохранители продолжают поиск злоумышленников. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 161 ( Грабеж).

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, гастролеры с пистолетом вынесли из салона связи 250 тысяч рублей.