Охотники за металлоломом поживились двумя смартфонами

Грабители скрылись с места преступления. Фото: Pixabay
Грабители скрылись с места преступления. Фото: Pixabay

Охотники за металлоломом в процессе кражи меди и алюминия отобрали у работников металобазы два мобильных телефона.

Инцидент случился в поселке Металлострой в четверг, 9 мая, сообщает ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Злоумышленники проникли на территорию металобазы и отобрали у двоих мужчин их смартфоны стоимостью от 8 тысяч рублей каждый. После, погрузив цветной металл в «Газель», воры скрылись с места происшествия.

В пять часов утра сотрудникам полиции удалось обнаружить автомобиль грабителей, которые оставили его на Московской улице, скрывшись с награбленным.

Правоохранители продолжают поиск злоумышленников. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 161 ( Грабеж).

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, гастролеры с пистолетом вынесли из салона связи 250 тысяч рублей.

Владимир Пришвин, Gazeta.SPb
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Охотники за металлоломом поживились двумя смартфонами
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