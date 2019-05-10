Петербурженку обвиняют в нападении на возлюбленного

Мужчина доставили в больницу в тяжелом состоянии. Фото: Pixabay
Мужчина доставили в больницу в тяжелом состоянии. Фото: Pixabay

Женщину задержали на месте происшествия.

Инцидент случился в ночь с девятого на 10 мая на улице Гатчинской. Пока вся страна отмечала День победы, дворе ссорились у себя в квартире. Не уточняется, что стало причиной для конфликта, но в какой-то момент в руках у петербурженки оказался нож. По предварительным данным, именно она нанесла колото-резанные ранения в область грудной клетки своему сожителю. В результате мужчина был госпитализирован в тяжелом состоянии, сообщили Gazeta.SPb в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Сотрудники правоохранительных органов уже задержали подозреваемую – она находится в отделении полиции. По факту проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что названа официальная причина смерти Сергея Доренко. Официальной причиной смерти журналиста Сергея Доренко названа «аневризма грудной части аорты разорванная».

Ксения Беловицкая, Gazeta.SPb
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Петербурженку обвиняют в нападении на возлюбленного
Названа официальная причина смерти Сергея Доренко