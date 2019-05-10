Названа официальная причина смерти Сергея Доренко

Официальной причиной смерти журналиста Сергея Доренко названа «аневризма грудной части аорты разорванная». Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва» со ссылкой на заключение судмедэкспертизы.

Отмечается, что вскрытие тела Доренко, умершего от разрыва аорты, было проведено прошлой ночью в морге при Троекуровском кладбище.

Сергей Доренко скончался 9 мая после ДТП в Москве, в возрасте 59 лет.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в сети появилось видео, на котором врачи скорой помощи пытаются спасти журналиста. Реанимация длилась около часа, но все попытки медиков вернуть Доренко к жизни оказались тщетными.