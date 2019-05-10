Попытки медиков спасти Сергея Доренко попали на видео

Сергею было 59 лет. Фото: Сергей Доренко /Инстаграм

Сергею было 59 лет. Фото: Сергей Доренко /Инстаграм

В сети появилось видео, на котором врачи скорой помощи пытаются спасти журналиста Сергея Доренко. Реанимация длилась около часа, но все попытки медиков вернуть Доренко к жизни оказались тщетными.

На кадрах, опубликованных «Рен ТВ», видно, как врачи аккуратно помещают тело журналиста на носилки и переносят реанимобиль.

Напомним, что 9 мая Доренко, упал с мотоцикла во время езды по улице Земляной Вал в Москве. По предварительной информации, причиной смерти стала острая сердечная недостаточность.

Когда медики прибыли на место происшествия журналист находился в состоянии клинической смерти. Спасти Сергея Доренко не удалось.

Похороны состоятся на Троекуровском кладбище, дата будет объявлена позднее.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, мэр Москвы Собянин выразил свои соболезнования: «Сергей любил наш город. Погиб как жил — на крутом вираже».