На Мурманском шоссе полыхает заброшенный пункт ДПС (ВИДЕО)

Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» ВК
Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» ВК

На Мурманском шоссе при выезде из Петербурга горит заброшенный пункт ДПС. Об этом в пятницу, 10 мая, около 12 часов дня сообщили очевидцы.

В группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» в социальной сети Вконтакте появилось видео, на котором ветер раздувает пламя, а столпы черного дыма заволакивают проезжую часть.

Видео: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

Как стало известно Gazeta.SPb, на место происшествия уже прибыла бригада спасателей. Информация о пострадавших не поступала. Ограничений движения нет.

Очевидцы предполагают, что вероятная причина возгорания – поджог мусорных отходов.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Вырице ночью сгорели несколько домов и хозпостройки.

Возгорание произошло на 108 квадратных метрах около 00: 20. Пожар ликвидировали в 1:21. Данных о пострадавших не поступало.

Владимир Пришвин, Gazeta.SPb
дпс мурманское шоссе пожар
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Подростку прострелили голову из-за подозрений в хулиганстве
В Эрмитаже расскажут о роли искусственного интеллекта в искусстве
Стало известно расписание игры сборной России по хоккею
Беглову понравилось, как в Петербурге отметили День Победы
По каналу Грибоедова плывет гроб
Виторган объяснил скандальный пост о Дне Победы
В Петербурге стартовал автопробег ретроавтомобилей в Финляндию
В Ленобласти приезжий показывал юным школьницам половые органы