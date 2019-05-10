На Мурманском шоссе полыхает заброшенный пункт ДПС (ВИДЕО)

На Мурманском шоссе при выезде из Петербурга горит заброшенный пункт ДПС. Об этом в пятницу, 10 мая, около 12 часов дня сообщили очевидцы.

В группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» в социальной сети Вконтакте появилось видео, на котором ветер раздувает пламя, а столпы черного дыма заволакивают проезжую часть.

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Видео: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

Как стало известно Gazeta.SPb, на место происшествия уже прибыла бригада спасателей. Информация о пострадавших не поступала. Ограничений движения нет.

Очевидцы предполагают, что вероятная причина возгорания – поджог мусорных отходов.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Вырице ночью сгорели несколько домов и хозпостройки.

Возгорание произошло на 108 квадратных метрах около 00: 20. Пожар ликвидировали в 1:21. Данных о пострадавших не поступало.