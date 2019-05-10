В Красногвардейском районе нашли изувеченное тело пенсионера

Подозреваемый в убийстве уже задержан.

Бездыханное тело пожилого петербуржца нашли вечером девятого мая в доме на Ириновском проспекте. Известно, что труп 75-летнего мужчина лежал в ванной, сообщили Gazeta.SPb в правоохранительных органах.

Специалисты, осмотревшие тело, были шокированы – на нем обнаружили множество повреждений. Так, у пенсионера порезаны руки, сломан нос, а на голове имеется рваная рана – и это еще не все. По предварительным данным, преступление совершил 54-летний мужчина, но о мотивах ничего не говорится. Также непонятно, в каких отношениях были жертва и убийца. Сейчас проводится проверка и решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что петербурженку обвиняют в нападении на возлюбленного. Она якобы накинулась на мужчину с ножом, что привело к его госпитализации. Он сейчас находится в тяжелом состоянии в больнице, а сожительница в отделении.