В Ленобласти приезжий показывал юным школьницам половые органы

Мужчину разыскивает полиция. В преступлении подозревается житель Оренбуржья.

Обо всем стало известно благодаря родителям, которые написали на извращенца заявление. По предварительным данным, три девочки, обучающие в третьем и четвертых классах, возвращались домой после прогулки. В какой-то момент к ним подъехал красный автомобиль, за рулем которого сидел мужчина в деловом костюме. На вид ему 35 лет – у неизвестного темные волосы. Приезжий уточнил у девочек, в каком именно населенном пункте он находится. Ответив на вопрос, подружки отправились дальше.

На этом развратник не угомонился и проследовал за школьницами дальше. Стоя у подъезда, девочки увидели шокирующую картину – мужчина, остановившийся позади них, демонстрировал детям половые органы.

К счастью, дверь в подъезд открылась и школьницы смогли забежать внутрь. Красную машину смогли запечатлеть камеры видеонаблюдения. Сейчас его разыскивают, передает издание «Комсомольская правда», ссылаясь на источники в правоохранительных органах.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что полицейские задержали педофила, месяц насиловавшего 10-летнюю школьницу.