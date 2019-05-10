Подростку прострелили голову из-за подозрений в хулиганстве

Мужчина схватил ружье, так как решил, что мальчик кидал к него камни.

Инцидент случился еще пятого мая, но о нем стало известно сегодня, 10 мая. Все произошло в Коми с приезжим подростком. Он возвращался из торгового центра вместе со своим другом. Впереди ребят шли дети помладше, которые, по словам пострадавшего, кидались камнями в прохожего. Мужчина решил, что хулиганил 15-летний подросток. Он не стал слушать его оправдания, достал охотничье ружье и выстрелил. В результате мальчик попал в больницу в тяжелом состоянии – пуля угодила прямо в лоб. Подростку уже сделали одну операцию, впереди его ждет как минимум еще одна.

Мама мальчика рассказывает, что он постоянно лежит, жалуется на головную боль и плачет. Никто и подумать не мог, что обычная прогулка закончится так трагично, передает PG11.ru.

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