Пасынок на Чайковского выстрелил в отчима из травмата

Мужчина, поссорившись с отчимом выстрелил в тому в живот из травматического оружия.

Инцидент произошел 5 мая в Центральном районе Петербурга вечером. Гражданин начал стрельбу и попал в отчима из травматического пистолета.

Ссора между ними произошла в квартире на улице Чайковского. По сообщению полиции, пстрадавшим оказался 75-летний местный житель, его увезли на скорой в Мариинскую больницу. Отчем стрелявшего госпитализирован с пулевыми ранениями брюшной полости. Его состояние оценивается, как «средней тяжести».

Известно, что у стрелявшего пасынка имеется разрешение на ношение оружия. Сотрудники полиции установили подробности инцидента.

Злоумышленник в данный момент не арестован. Но ему уже избрана мера пресечения, это обязательство о явке.

Напомним, ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что петербуржец выстрелил себе в живот во время чистки ружья.