Петербуржец выстрелил себе в живот во время чистки ружья

В крайне тяжелом состоянии 39-летний житель Санкт-Петербурга был госпитализирован.

Инцидент произошел вчера, 19 апреля. В одной из квартир дома, расположенного на проспекте Большевиков в Невском районе Санкт-Петербурга, раздался выстрел. Мужчина чистил принадлежащее ему ружье МР-27 М 12 мм калибра. Во время чистки, мужчина случайно произвел выстрел себе в район брюшной полости.

После получения ранения, мужчина смог позвонить своим родителям и рассказать о произошедшем инциденте. Они успели вызвать на место происшествия бригаду скорой медицинской помощи.

Пострадавший был госпитализирован в крайне тяжелом состоянии. Сейчас петербуржец находится в Александровской больнице, пишут «Невские Новости».

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Ленинградской области нашли горящие “Жигули” с арсеналом киллера.