В Ленобласти нашли горящие “Жигули” с арсеналом киллера

У машины нет номеров — но полицейские все равно начали поиск владельца.

В Ленобласти утром в пятницу нашли горящие “Жигули”, а внутри — арсенал оружия, сообщили Gazeta.SPb в правоохранительных органах Ленобласти 20 апреля.

Жители Всеволожского района сообщили в полицию, что у дороги “Агалатово — Сарженка” горит машина. Службы прибыли на место, автомобиль потушили и тогда выяснилось, что у машине нет регистрационных знаков и исчезли вин-номера. В салоне “Жигулей” правоохранительные органы Ленинградской области нашли целый набор нетривиального оружия.

Полицейские Ленобласти сообщили о находке пистолета Макарова с глушителем, венгерский FEG P9 (модель пистолета), еще один глушитель, пару раций и пистолет-пулемет “Скорпион”. Сейчас правоохранители Ленобласти ищут владельца — но, вероятно, он в курсе, что его машина сгорела и вряд ли хочет, чтобы его нашли.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что мигранта отвезли в лес за долги.