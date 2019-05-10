Неизвестные в медицинских масках ограбили салон «Билайна»

Их добычей стали 250 тысяч рублей и смартфоны.

Все случилось еще девятого мая в салоне «Билайна», который находится на Среднем проспекте, 28. Преступники нагрянули в магазин за пару минут до закрытия – на них были медицинские маски, мужчины вооружились. Угрожая сотрудникам «Билайна», они потребовались отдать им выручку. Испугавшись, продавец открыл сейф, где хранилось 250 тысяч рублей. Этого грабителям показалось недостаточно, поэтому они прихватили 20 смартфонов.

О налетчиках известно, что двое картавят, у одного имеется татуировка на шее. Внешность продавец описать не смог – лицо было не рассмотреть из-за маски.

Сейчас мужчины разыскиваются сотрудниками правоохранительных органов, сообщили Gazeta.SPb в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что гражданин, орудовавший битой при грабеже, задержан полицейскими.