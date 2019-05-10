В Сосновом Бору исчез маленький мальчик

Мальчик ушел из дома, хотя никогда так не делал до этого. Фото: https://vk.com/lizaalert_real

Мальчик ушел из дома, хотя никогда так не делал до этого. Фото: https://vk.com/lizaalert_real

Ребенок ушел гулять и не вернулся.

Обо всем стало известно в ночь с 9 на 10 мая. Поздно ночью женщина обратилась к сотрудникам правоохранительных органов с просьбой помочь ей найти ребенка. Она рассказала, что мальчик ушел из дома в середине дня, несколько раз забегал домой, но так и не вернулся, несмотря даже на позднее время. Женщина уточнила, что телефона у ребенка нет и что прежде он никогда не убегал из дома. В ходе общения с полицейскими выяснилось, что в день исчезновения сына женщина выпивала дома, передают «Невские новости».

О ребенке рассказывают следующее: мальчику семь лет, он учится во втором классе. У него светлые волосы и голубые глаза. Когда его видели в последний раз, он был одет в черно-белую кофту, серые штаны и кроссовки. Сверху на нем была надета серая толстовка в зеленый горошек, передает

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что спустя сутки нашлась пропавшая в Киришах девочка. Ее искали сутки, сейчас школьницу осматривают врачи – кажется, с ней все хорошо.