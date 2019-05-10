Стало известно о кончине Нелли Корниенко

Актриса Малого театра ушла из жизни в возрасте 80 лет.

Об этом сообщили сегодня, 10 мая. Грустную новость опубликовали на сайте Малого театра. В тексте говорится, что сердце Нелли Корниенко перестало биться в День Победы. Причиной кончины стала продолжительная болезнь, которая все-таки забрала талантливую актрису на 81-м году жизни.

Напоминаем, что артистка играла на сцене Малого театра с 1959 года. За это время она успела исполнить около 50 ролей.

«Индивидуальность актрисы диктовала определенный выбор ролей: чаще всего ей предлагали играть царственных особ и знатных дам»,

— рассказали в театре. Передает ТАСС.

К слову, актриса успела также сняться в нескольких кинофильмах. О дате и месте прощания с Нелли Корниенко обещают сообщить чуть позже.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что умерла режиссер Большого театра Наталия Красноярская. Она трудилась на благо театра более 40 лет – творческий коллектив отметил, что чувствует себя «обезглавлено».