Посетителей и сотрудников ДЛТ эвакуируют

Про эвакуацию сообщили очевидцы события около 19:40.
В социальной сети «ВКонтакте» подписчики группы «ДТП и ЧП. Петербург» сообщают, что в Доме ленинградской торговли проходит эвакуация сотрудников и посетителей старинного торгового центра.
Про эвакуацию стало известно около 19:40. Причины эвакуация на данный момент пока не сообщают.
Напомним, что Дом ленинградской торговли расположен в центре Петербурга. Объект уже несколько раз эвакуировали, когда в Петербурге проходили «волны» эвакуации.
Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Петербурге проходит массовая эвакуация школ.