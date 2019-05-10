Посетителей и сотрудников ДЛТ эвакуируют

Напомним, что Дом ленинградской торговли расположен в центре Петербурга. Фото: https://vk.com/spb_today

Напомним, что Дом ленинградской торговли расположен в центре Петербурга. Фото: https://vk.com/spb_today

Про эвакуацию сообщили очевидцы события около 19:40.

В социальной сети «ВКонтакте» подписчики группы «ДТП и ЧП. Петербург» сообщают, что в Доме ленинградской торговли проходит эвакуация сотрудников и посетителей старинного торгового центра.

Про эвакуацию стало известно около 19:40. Причины эвакуация на данный момент пока не сообщают.

Напомним, что Дом ленинградской торговли расположен в центре Петербурга. Объект уже несколько раз эвакуировали, когда в Петербурге проходили «волны» эвакуации.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Петербурге проходит массовая эвакуация школ.