В медучреждении на Рижском нашли тело студента

Назначаются необходимые экспертизы. Фото: https://pixabay.com
Назначаются необходимые экспертизы. Фото: https://pixabay.com

Следователи начали проводить доследственную проверку.

По предварительным данным, сообщает Следственный комитет по Петербургу, студент 26 лет выпал из окна пятого этажа. Дом расположен на Рижском проспекте.

Следователи сообщают, что сотрудники ведомства начали проводить доследственную проверку. Только после нее будет принято процессуальное решение.

Также сообщается, что в настоящее время проведён осмотр места происшествия, в том числе с участием следователей-криминалистов, специалиста в области судебной медицины.

Проводится комплекс мероприятий, направленных на выяснение всех обстоятельств произошедшего. Назначаются необходимые экспертизы.

По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Петербурге женщина сбила мотоциклиста на «проблемном» месте.

Кира Ущевская, Gazeta.SPb
происшествие Рижский проспект
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