В Петербурге женщина сбила мотоциклиста на «проблемном» месте

ДТП произошло на пересечении Лиговского и Цветочной. Фото: https://vk.com/spb_today

ДТП произошло на пересечении Лиговского и Цветочной. Фото: https://vk.com/spb_today

Очевидцы сообщают, что мотоциклист жив, но получил сильные травмы.

Переломы и ушибы, пи шут свидетели дорожно-транспортной аварии получил водитель мотоцикла. О происшествии сообщают вечером 10 мая, около 19:25. ДТП произошло на пересечении Лиговского и Цветочной.

«Дама, выезжая со второстепенной дороги, не пропустила мотоциклиста. Мотоциклист жив, много переломов», — пишут свидетели ДТП.

Также пользователи соцсети пишут, что на этом месте часто происходят ДТП и светофор помог бы решить эту проблему.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что водитель Range Rover в пьяном состоянии разъезжал по берегу Финского залива и давил людей.