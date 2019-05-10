В Петербурге женщина сбила мотоциклиста на «проблемном» месте

Очевидцы сообщают, что мотоциклист жив, но получил сильные травмы.
Переломы и ушибы, пи шут свидетели дорожно-транспортной аварии получил водитель мотоцикла. О происшествии сообщают вечером 10 мая, около 19:25. ДТП произошло на пересечении Лиговского и Цветочной.
«Дама, выезжая со второстепенной дороги, не пропустила мотоциклиста. Мотоциклист жив, много переломов», — пишут свидетели ДТП.
Также пользователи соцсети пишут, что на этом месте часто происходят ДТП и светофор помог бы решить эту проблему.
Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что водитель Range Rover в пьяном состоянии разъезжал по берегу Финского залива и давил людей.