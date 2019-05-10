В Петербурге женщина сбила мотоциклиста на «проблемном» месте

ДТП произошло на пересечении Лиговского и Цветочной. Фото: https://vk.com/spb_today
ДТП произошло на пересечении Лиговского и Цветочной. Фото: https://vk.com/spb_today

Очевидцы сообщают, что мотоциклист жив, но получил сильные травмы.

Переломы и ушибы, пи шут свидетели дорожно-транспортной аварии получил водитель мотоцикла. О происшествии сообщают вечером 10 мая, около 19:25. ДТП произошло на пересечении Лиговского и Цветочной.

ДТП произошло на пересечении Лиговского и Цветочной. Фото: https://vk.com/spb_today

«Дама, выезжая со второстепенной дороги, не пропустила мотоциклиста. Мотоциклист жив, много переломов», — пишут свидетели ДТП.

Также пользователи соцсети пишут, что на этом месте часто происходят ДТП и светофор помог бы решить эту проблему.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что водитель Range Rover в пьяном состоянии разъезжал по берегу Финского залива и давил людей.

Кира Ущевская, Gazeta.SPb
дтп лиговский проспект мотоциклист
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