Водитель Range Rover в пьяном состоянии разъезжал по берегу Финского залива и давил людей

Под колеса иномарки чуть не угодила женщина.

Об инциденте сообщают сегодня очевидцы происшествия. Отдыхающие на берегу Финского залива написали, что водитель иномарки на скорости разъезжал п берегу и чуть ли не давил людей. Водитель, настроенный агрессивно, был замечен на пересечении Балтийского бульвара и Маршала Захарова сегодня днем.

Также отмечается, что водитель, а также его пассажир были в состоянии алкогольного опьянения.

Женщина автомобиль все же задел и тогда пассажир вышел из машины и за пострадавшую вступился ее муж. По его словам, водитель не захотел повторить судьбу пассажира и выходить не стал. Инцидент произошёл на глазах у детей.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в ДТП на Старо-Петербургском шоссе пострадало три ребенка.