В ДТП на Старо-Петербургском шоссе пострадало три ребенка

Госпитализировали 7 человек. Их жизням ничего не угрожает. Фото: https://vk.com/spb_today

Госпитализировали 7 человек. Их жизням ничего не угрожает. Фото: https://vk.com/spb_today

Дорогу не поделились две маршрутки.

Инцидент случился сегодня, 10 мая, в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга примерно в половину шестого вечера. Информацией о случившемся рассказал Telegram-канал «Аварийный Петербург» буквально пару минут назад. На данный момент известно, что столкнулись две маршрутки – номер 307 и 169. В результате пострадали девять человек – шестеро взрослых и трое детей. Что стало причиной аварии – не уточняется.

Подробностями также поделились подписчики сообщества «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

«Много скорых на месте. Образовалась небольшая пробка»,

— пишет очевидец.

На снимках видно, что на дороге лежат осколки и фрагменты транспортных средств. В каком состоянии находятся пассажиры – данных не поступало.

«Только что проходил, одна скорая осталась. Полиция пишет бумаг»,

— уверяет петербуржец.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что тест-драйв BMW обернулся для петербурженки аварией.