Тест-драйв BMW обернулся для петербурженки аварией

Женщина чуть не утопила автомобиль в Обводном канале.

Инцидент случился сегодня днем, 10 мая, на Обводном канале. Обо всем рассказали очевидцы, которые поделились информацией в социальной сети «Вконтакте». Петербуржцы пишут, что, к счастью, водительница угодила в ограждение – если бы не преграда на пути, то новенький BMW улетел бы в воду. Почему все так вышло – не уточняется. Также непонятно, как себя чувствует горе-автомобилистка.

В комментариях пользователи переживают, что теперь женщине придется заплатить за машину. Другие же считают, что ремонт покроет страховка.

«Этой девочке нужно забыть, что такое машина в принципе! Чтобы никогда в своей жизни не садилась за руль!»,

— пишет один мужчина, который уверен, что кому-то не дано водить никогда.

Некоторые с ним не согласились, так как виновником ДТП мог стать кто угодно.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что машина «Водоканала» провалилась в асфальт на Тарасова.