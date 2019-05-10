Машина «Водоканала» провалилась в асфальт на Тарасова

Ее уже вызволили из затруднительного положения.

Инцидент случился сегодня днем, 10 мая, в Красногвардейском районе по улице Тарасова у дома номер 8. Обо всем рассказали очевидцы, которые поделились фотографиями с места происшествия. На фотографии заметно, что застряли лишь задние колеса – тем не менее, машине не могла пошевелиться какое-то время. На выручку «Водоканалу» пришли примерно в два часа дня – теперь на месте ДТП образовалась яма. Местные жители намерены сообщить о ней в управляющую компанию сразу после выходных.

Напоминаем, что после зимы многие дороги Санкт-Петербурга нуждались в ремонте. Их обещают привести порядок в ближайшее время. Иногда ямы образовываются из-за коммунальных аварий – так было в Купчино, где прорыв труб спровоцировал ДТП с участием автобуса. Людей пришлось эвакуировать через люк – водителя автобуса наградили.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что яма на Витебском шоссе каждый день портит колёса автомобилей.