Станцию «Площадь Восстания» закрыли на вход и выход

Станцию петербургской подземки закрыли 10 мая около 21:00.

О закрытии станции в центре Петербурга пишут очевидцы события. Они сообщают, что станцию закрыли на вход и выход, также не доступны для гостей и жителей Петербурга переходы со станции.

О причинах закрытия станции не сообщается. В случае, если на станции был обнаружен бесхозный предмет, то станцию откроют только после проверки специалистов.

Обычно проверка занимает от 15 минут до одного часа. Сотрудники метрополитена просят выбирать другие пути следования.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что посетителей и сотрудников ДЛТ эвакуируют.