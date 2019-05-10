Станцию «Площадь Восстания» закрыли на вход и выход

О причинах закрытия станции не сообщается. Фото: https://ru.wikipedia.org
О причинах закрытия станции не сообщается. Фото: https://ru.wikipedia.org

Станцию петербургской подземки закрыли 10 мая около 21:00.

О закрытии станции в центре Петербурга пишут очевидцы события. Они сообщают, что станцию закрыли на вход и выход, также не доступны для гостей и жителей Петербурга переходы со станции.

О причинах закрытия станции не сообщается. В случае, если на станции был обнаружен бесхозный предмет, то станцию откроют только после проверки специалистов.

Обычно проверка занимает от 15 минут до одного часа. Сотрудники метрополитена просят выбирать другие пути следования.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что посетителей и сотрудников ДЛТ эвакуируют.

Кира Ущевская, Gazeta.SPb
закрытие метро площадь восстания
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Посетителей и сотрудников ДЛТ эвакуируют