На Колпинском шоссе цыганка под предлогом снятия порчи забрала у доверчивой девушки драгоценности

Доверчивая петербурженка ради снятия порчи отдала кольцо и серьги.

О происшествии сообщают сотрудники правоохранительных органов сегодня. К ним обратилась девушка 23 лет, которая заявила, что на Колпинском шоссе к ней подошла цыганка и сказала, что на нее навели порчу.

Чтобы избавится от нее, девушке необходимо отдать ценные вещи. В итоге доверчивая петербурженка отдала цыганке золотое кольцо с бриллиантом и серьги.

Разумеется, ни о какой порче речь и не шла. Цыганке на вид 50 лет. Правоохранители ищут гадалку и сообщают, что в вышеописанном случае, мошеннице удалось забрать ценные вещи на общую сумму 35 тысяч рублей. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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