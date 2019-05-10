«Питер Радуга» эвакуировали из-за анонимных писем

ТРЦ временно закрыт на вход и выход.

Об этом стало известно сегодня, 10 мая. Обо всем рассказали очевидцы, которые поделились информацией в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Люди уверяют, что их попросили покинуть «Питер Радугу», который находится на проспекте Космонавтов, примерно в половину пятого. До сих пор ТРЦ закрыт для посетителей – на сайте уже появилась информация об эвакуации с извинениями. В очередной раз анонимы стали причиной испорченного отдыха у петербуржцев.

Издание «Фонтанка» уверяет, что «Питер Радугу» закрыли из-за анонимных сообщений о бомбе. Также есть мнение, что подобные письма получили и другие социальные объекты Санкт-Петербурга, так что стоит ожидать закрытия и других торговых центров.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что «Новую Голландию» эвакуировали из-за сообщений о бомбе. На проверку острова ушло несколько часов.