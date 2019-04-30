«Новую Голландию» эвакуировали из-за сообщений о бомбе

Посетителям пришлось экстренно покинуть остров.

Инцидент случился сегодня вечером, 30 апреля. Многие петербуржцы и гости города любят прогуливаться по «Новой Голландии», но, видимо, не сегодня. Примерно полчаса назад руководству острова поступило сообщение о бомбе, так что пришлось эвакуировать людей.

«Друзья! К нам, как и многим другим общественным пространствам Санкт-Петербурга, поступило сообщение о возможном заминировании», — говорится в официальном сообществе пространства во «Вконтакте».

Пока что непонятно, когда людей начнут вновь пускать, но, кажется, горожане не очень-то расстроены.

«Правильно, а то мне там парковку искать через час три», — шутит один из пользователей.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что «Охта Молл» захлестнула волна эвакуаций. Вчера петербуржцы не смогли посмотреть там «Мстителей», из-за чего очень разозлились – их попросили освободить помещение прямо во время фильма.