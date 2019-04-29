«Охта Молл» захлестнула волна эвакуаций

"Охта Молл" откроется как минимум через два часа. Фото: https://vk.com/spb_today

Петербуржцы жалуются на то, что не смогли посмотреть фильмы в кино до конца.

Инцидент случился сегодня вечером, 29 апреля. Обо всем рассказали сначала очевидцы, которых попросили покинуть помещение, а затем информацию подтвердили в «Охта Молле».

«В ОХТА МОЛЛЕ проходит эвакуация. ТРЦ будет работать в ограниченном режиме ближайшие 2-3 часа»,

— говорится в посте в официальном сообществе торгового центра во «Вконтакте».

Руководство также пообещало рассказать, когда «Охта Молл» снова откроет свои двери для посетителей. Они, в свою очередь, недовольны происходящим из-за того, что многие пришли на долгожданную премьеру «Мстителей».

«Мы пришли смотреть Мстителееееей!»,

— негодует один из пользователей.

Другие тоже возмущены тем, что не смогли провести вечер в торговом центре из-за очередной эвакуации. К слову, сегодня «Охта Молл» не стал исключением.

«Час назад карусель на Просвещения, 72 тоже эвакуировали»,

— уверяет петербурженка.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что в Санкт-Петербурге проходит массовая эвакуация школ.

Ксения Беловицкая, Gazeta.SPb
охта молл эвакуация
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