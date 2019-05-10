Мужчина изнасиловал 19-летнюю девушку, удерживая в квартире

Мужчина изнасиловал 19-летнюю девушку, удерживая в квартире

Инцидент произошел в одном из домов на Маршала Казакова 8 мая.

С заявлением в полицию обратилась 19-летняя девушка после происшествия. Пострадавшая сообщила, что 8 мая с 18:00 до 23:00 ее насильно удерживал мужчина, которого она не знала.

Он угрожал ей физической расправой, а после изнасиловал. Об этом сообщает «оперативное прикрытие» со ссылкой на правоохранительные органы Петербурга.

Пострадавшая с ушибами мягких тканей головы и левого бедра госпитализирована в Городскую больницу №26.

Злоумышленника удалось задержать на следующий день, 9 мая, у дома 23/3 по проспекту Космонавтов.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в медучреждении на Рижском нашли тело студента.