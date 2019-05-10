Мужчина изнасиловал 19-летнюю девушку, удерживая в квартире
Инцидент произошел в одном из домов на Маршала Казакова 8 мая.
С заявлением в полицию обратилась 19-летняя девушка после происшествия. Пострадавшая сообщила, что 8 мая с 18:00 до 23:00 ее насильно удерживал мужчина, которого она не знала.
Он угрожал ей физической расправой, а после изнасиловал. Об этом сообщает «оперативное прикрытие» со ссылкой на правоохранительные органы Петербурга.
Пострадавшая с ушибами мягких тканей головы и левого бедра госпитализирована в Городскую больницу №26.
Злоумышленника удалось задержать на следующий день, 9 мая, у дома 23/3 по проспекту Космонавтов.
Возбуждено уголовное дело.
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