В Павловске пьяный мужчина решил “достучаться” до сожительницы ружьем

Женщина не пускала мужчину, потому что она находился в сильном алкогольном опьянении.
Именно такое состоянии и подтолкнуло его начать стрелять в дверь из охотничьего ружья. Об этом пишет “Оперативное прикрытие” со ссылкой на сотрудников правоохранительных органов.
Инцидент произошел 9 мая в доме на 7-ой линии садоводстве “Павловск” в городе Павловск.
Женщина вызвала полицию. У хулигана отобрали обрез винтовки Мосина с двумя патронами. В данный момент полиция решает вопрос о возбуждении уголовного дела.
Мужчина уже был ранее судим за умышленное уничтожение чужого имущества.
Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что мужчина изнасиловал 19-летнюю девушку, удерживая в квартире.