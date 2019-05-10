В Павловске пьяный мужчина решил “достучаться” до сожительницы ружьем

В данный момент полиция решает вопрос о возбуждении уголовного дела. Фото: https://weche.info

В данный момент полиция решает вопрос о возбуждении уголовного дела. Фото: https://weche.info

Женщина не пускала мужчину, потому что она находился в сильном алкогольном опьянении.

Именно такое состоянии и подтолкнуло его начать стрелять в дверь из охотничьего ружья. Об этом пишет “Оперативное прикрытие” со ссылкой на сотрудников правоохранительных органов.

Инцидент произошел 9 мая в доме на 7-ой линии садоводстве “Павловск” в городе Павловск.

Женщина вызвала полицию. У хулигана отобрали обрез винтовки Мосина с двумя патронами. В данный момент полиция решает вопрос о возбуждении уголовного дела.

Мужчина уже был ранее судим за умышленное уничтожение чужого имущества.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что мужчина изнасиловал 19-летнюю девушку, удерживая в квартире.