Прокуратура проведет проверку после столкновения двух маршруток на Старо-Петергофском шоссе (видео)

ДТП произошло днем в Рябово, в сторону поселка Любань. Фото: https://vk.com/spb_today

ДТП произошло днем в Рябово, в сторону поселка Любань. Фото: https://vk.com/spb_today

В результате ДТП пострадали девять человек, среди пострадавших и дети.

Дорожно-транспортная авария произошла сегодня вечером в дома 23 на Старо-Петергофском шоссе в Адмиралтейском районе Петербурга.

Участниками ДТП стали два маршрутных автобуса, сообщает прокуратура Петербурга.

Сотрудники ведомства проверят соблюдение требований федерального законодательства при организации перевозок в деятельности перевозчиков ООО “Петербургская транспортная компания” и АО “Третий парк”.

После проверки будет решён вопрос о принятии мер прокурорского реагирования

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в ДТП на Старо-Петербургском шоссе пострадало три ребенка.

Видео: https://vk.com/spb_today