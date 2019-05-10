Прокуратура проведет проверку после столкновения двух маршруток на Старо-Петергофском шоссе (видео) 

ДТП произошло днем в Рябово, в сторону поселка Любань. Фото: https://vk.com/spb_today 
ДТП произошло днем в Рябово, в сторону поселка Любань. Фото: https://vk.com/spb_today 

В результате ДТП пострадали девять человек, среди пострадавших и дети.

Дорожно-транспортная авария произошла сегодня вечером в дома 23 на Старо-Петергофском шоссе в Адмиралтейском районе Петербурга.

Участниками ДТП стали два маршрутных автобуса, сообщает прокуратура Петербурга.

Сотрудники ведомства проверят соблюдение требований федерального законодательства при организации перевозок в деятельности перевозчиков ООО “Петербургская транспортная компания” и АО “Третий парк”.

После проверки будет решён вопрос о принятии мер прокурорского реагирования

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в ДТП на Старо-Петербургском шоссе пострадало три ребенка.

Видео: https://vk.com/spb_today

Кира Ущевская, Gazeta.SPb
адмиралтейский район происшествие
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