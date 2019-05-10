Обычный светофор привел к госпитализации водителя Mazda

Дорожная авария, участниками которой стали светофор и водитель иномарки, произошла в Приморском районе.

Водитель легкового автомобиля врезался в светофор, расположенный возле дома 131 на Лахтинском проспекте. Об этом сообщает УГИБДД ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области.

В результате столкновения, водитель получил тяжелые травмы. Его госпитализировали с места происшествия.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что прокуратура проведет проверку после столкновения двух маршруток на Старо-Петергофском шоссе. В результате ДТП пострадали девять человек, среди пострадавших и дети. Дорожно-транспортная авария произошла сегодня вечером в дома 23 на Старо-Петергофском шоссе в Адмиралтейском районе Петербурга.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в ДТП на Старо-Петербургском шоссе пострадало три ребенка.