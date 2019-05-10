Ванную комнату в 5-комнатной квартире на Петроградской стороне тушили полчаса

Пламя охватило ванную комнату и распространилось на два квадрат на метра.
Сообщение о пожаре поступило на пульт спасателей Петербурга около 19:32 сегодня. Пожар произошел в Петроградском районе города.
Спасатели выехали к дому 22 по Куйбышевской улице. Выяснилось, что там горит пятикомнатная квартира в разноуровневое 4-5-ти этажного жилого дома.
Пламя охватило ванную комнату и распространилось на два квадратных метра.
Сотрудники МЧС сообщают, что возгорание удалось ликвидировать около 20:02. В спасательной операции были задействованы 4 единицы техники и 16 человек личного состава.
Сведения о пострадавших не поступали.
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