Ванную комнату в 5-комнатной квартире на Петроградской стороне тушили полчаса

Сведения о пострадавших не поступали. Фото: http://78.mchs.gov.ru

Сведения о пострадавших не поступали. Фото: http://78.mchs.gov.ru

Пламя охватило ванную комнату и распространилось на два квадрат на метра.

Сообщение о пожаре поступило на пульт спасателей Петербурга около 19:32 сегодня. Пожар произошел в Петроградском районе города.

Спасатели выехали к дому 22 по Куйбышевской улице. Выяснилось, что там горит пятикомнатная квартира в разноуровневое 4-5-ти этажного жилого дома.

Пламя охватило ванную комнату и распространилось на два квадратных метра.

Сотрудники МЧС сообщают, что возгорание удалось ликвидировать около 20:02. В спасательной операции были задействованы 4 единицы техники и 16 человек личного состава.

Сведения о пострадавших не поступали.

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