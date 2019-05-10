В Домодедово пассажир пытался провезти мину времен ВОВ в Лондон

После того, как мужчину задержали, он пояснил что предмет не представляет опасность.

Инцидент произошел на территории аэропорта Домодедово, сообщили ТАСС с Управлении на транспорте МВД по Центральному федеральному округу.

Информация в дежурную часть поступила от сотрудников аэропорта. Они сказали, что в багаже одного из пассажиров, летевшего транзитом из Волгограда в Лондон, обнаружен предмет, конструктивно напоминающий мину.

Проверка показала, что пассажир перевозил полый корпус от мины времен Великой Отечественной войны в качестве сувенира и опасности он не представляет. Однако предмет все равно изъяли, так как он является запрещенным к перевозке.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Пушкине нашли артиллерийские снаряды и мину времен войны.