В Домодедово пассажир пытался провезти мину времен ВОВ в Лондон

Проверка показала, что пассажир перевозил полый корпус от мины времен войны. Фото: https://pixabay.com
Проверка показала, что пассажир перевозил полый корпус от мины времен войны. Фото: https://pixabay.com

После того, как мужчину задержали, он пояснил что предмет не представляет опасность.

Инцидент произошел на территории аэропорта Домодедово, сообщили ТАСС с Управлении на транспорте МВД по Центральному федеральному округу.

Информация в дежурную часть поступила от сотрудников аэропорта. Они сказали, что в багаже одного из пассажиров, летевшего транзитом из Волгограда в Лондон, обнаружен предмет, конструктивно напоминающий мину.

Проверка показала, что пассажир перевозил полый корпус от мины времен Великой Отечественной войны в качестве сувенира и опасности он не представляет. Однако предмет все равно изъяли, так как он является запрещенным к перевозке.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Пушкине нашли артиллерийские снаряды и мину времен войны.

Кира Ущевская, Gazeta.SPb
домодедово происшествие
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
На Гамбургской сбивший девушку-мотоциклиста скрылся с места ДТП (видео)
Зеленский сравнил Порошенко с туристом в Египте, который ворует тапочки
Эвакуатор решил “побороться” с Bentley в Ленобласти
В Домодедово пассажир пытался провезти мину времен ВОВ в Лондон
Ванную комнату в 5-комнатной квартире на Петроградской стороне тушили полчаса
В Пушкине нашли артиллерийские снаряды и мину времен войны
Студент из Колумбии выпал из окна отеля и скончался в больнице
Обычный светофор привел к госпитализации водителя Mazda