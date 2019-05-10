На Гамбургской сбивший девушку-мотоциклиста скрылся с места ДТП (видео)

О состоянии пострадавшей пока не сообщают. Фото: https://vk.com/spb_today

О состоянии пострадавшей пока не сообщают. Фото: https://vk.com/spb_today

О дорожно-транспортном происшествии сообщают очевидцы события 11 утра около 01:00.

Дорожно-транспортная авария с участием мотоциклиста произошла во Фрунзенском районе на Габмурской площади. Как пишут очевидцы, водитель, сбивший девушку на мотоцикле, скрылся с места ДТП.

“На Гамбургской площади в Фрунзенском районе подрезали мотоциклистку, виновник скрылся”, — пишут свидетели.

Местные жители сделали фотографии на месте ДТП. По ним видно, что на место происшествия приехала реанимация.

О состоянии пострадавшей пока не сообщают.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что обычный светофор привел к госпитализации водителя Mazda.