На Гамбургской сбивший девушку-мотоциклиста скрылся с места ДТП (видео)

О дорожно-транспортном происшествии сообщают очевидцы события 11 утра около 01:00.
Дорожно-транспортная авария с участием мотоциклиста произошла во Фрунзенском районе на Габмурской площади. Как пишут очевидцы, водитель, сбивший девушку на мотоцикле, скрылся с места ДТП.
“На Гамбургской площади в Фрунзенском районе подрезали мотоциклистку, виновник скрылся”, — пишут свидетели.
Местные жители сделали фотографии на месте ДТП. По ним видно, что на место происшествия приехала реанимация.
О состоянии пострадавшей пока не сообщают.
Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что обычный светофор привел к госпитализации водителя Mazda.