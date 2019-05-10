Переворот на ровном месте машины сняли в Красносельском районе

На место ДТП также прибыли сотрудники реанимации. Фото: https://vk.com/spb_today

На место ДТП также прибыли сотрудники реанимации. Фото: https://vk.com/spb_today

Местные жители удивились необычному ДТП, которое произошло ночью 11 мая.

Однако есть вероятность, что переворот машины произошло не просто так. В любом случае авария произошла и случилась она на улице Доблести и Ленинского проспекта.

Местные жители сняли видео, на котором видно, что машину несколько людей возвращали на колеса.

“Машина перевернулась на ровном месте”, — написали свидетели ДТП.

Также жители района пишут, что позже команда молодых людей перевернула машину на колеса и зачем-то подвинула ближе к обочине.

На место ДТП также прибыли сотрудники реанимации.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что на Гамбургской сбивший девушку-мотоциклиста скрылся с места ДТП (видео).