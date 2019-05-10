Переворот на ровном месте машины сняли в Красносельском районе

Местные жители удивились необычному ДТП, которое произошло ночью 11 мая.
Однако есть вероятность, что переворот машины произошло не просто так. В любом случае авария произошла и случилась она на улице Доблести и Ленинского проспекта.
Местные жители сняли видео, на котором видно, что машину несколько людей возвращали на колеса.
“Машина перевернулась на ровном месте”, — написали свидетели ДТП.
Также жители района пишут, что позже команда молодых людей перевернула машину на колеса и зачем-то подвинула ближе к обочине.
На место ДТП также прибыли сотрудники реанимации.
Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что на Гамбургской сбивший девушку-мотоциклиста скрылся с места ДТП (видео).