Во Всеволожском районе после пожара обнаружили останки людей

Спасатели в составе 9 человек и три единицы техники отправились на место. Фото:https://pixabay.com

Спасатели в составе 9 человек и три единицы техники отправились на место. Фото:https://pixabay.com

Во Всеволожском районе после пожара обнаружили останки людей

Пожар в Ленобласти тушили почти час. Пламя распространилось на 36 квадратных метров.

Как сообщают сотрудники МЧС РФ по Ленинградской области, звонок на пульт поступил 10 мая около 02:21. Сообщалось, что горит частный дом по адресу Всеволожский район, массив Дунай, СНТ “Электропульт”.

Спасатели в составе 9 человек и три единицы техники отправились на место. Пламя на дачной территории удалось ликвидировать только около 03:18.

После был обнаружены на пепелище останки двух человек.

Дознание по пожару ведёт отдел надзорной деятельности и профилактической работы Всеволожского района.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что ванную комнату в 5-комнатной квартире на Петроградской стороне тушили полчаса.